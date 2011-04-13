Украина на конференции по ЧАЭС рассчитывает получить 740 млн. евро на объект «Укрытие»

Украина во время международной конференции, посвященной 25-й годовщине Чернобыльской катастрофы, рассчитывает получить 740 млн. евро, которых не хватает на строительство нового безопасного конфайнмента «Укрытие» над разрушенным энергоблоком Чернобыльской АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр по чрезвычайным ситуациям Виктор БАЛОГА.

«19 апреля в Киеве пройдет конференция по сбору средств на чернобыльские проекты. Участники конференции планируют сделать дополнительные взносы. Украина рассчитывает, что большая часть необходимых средств будет выделена», - сказал В.БАЛОГА.

Он сообщил, что при поддержке мирового сообщества на ЧАЭС реализуется план мер, главной целью которого является сооружение нового безопасного конфайнмента, также строится новое хранилище отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2 и реализуются проекты по созданию инфраструктуры для обращения с радиоактивными отходами. По словам В.БАЛОГИ, именно эти проекты финансируются из международных фондов, и дефицит денег в настоящее время составляет около 740 млн. евро, которые Украина планирует получить во время международной конференции.

Кроме того, министр отметил, что для того чтобы полностью снять ЧАЭС с эксплуатации, нужно освободить все энергоблоки от ядерного топлива. «Пока остается хотя бы один топливный сборник, энергоблок считается действующей ядерной установкой. На ней должны работать все системы безопасности», - отметил В.БАЛОГА.

Кроме того, он сказал, что обеспечивать работу системы должно большое количество персонала, сейчас это около 3,5 тыс. чел.

В то же время В.БАЛОГА отметил необходимость полного снятия ЧАЭС с эксплуатации в ближайшие годы.