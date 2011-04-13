Кабмин утвердил перечень энергокомпаний, подлежащих приватизации в этом году

Кабинет министров Украины утвердил перечень энергогенерирующих и энергораспределяющих компаний, государственные пакеты акций которых подлежат приватизации в текущем году. Об этом говорится в распоряжении КМУ от 11 апреля т.г. № 310-р, обнародованном на правительственном сайте.

В соответствии с текстом распоряжения, в этом году на продажу планируется выставить 25% госпакет акций ОАО «Днепроэнерго» (номинальная стоимость пакета - 37 млн. 296 тыс. 450 грн.), 45,1% ОАО «Западэнерго» (57 млн. 689 тыс. 770 грн.), 50% АК «Винницаоблэнерго» (15 млн. 486 тыс. 830 грн.), 50% ОАО «Днепрооблэнерго» (29 млн. 958 тыс. 090 грн.), 40,06% «Донецкоблэнерго» (32 млн. 808 тыс. 593,75 грн.), 50% ОАО «Закарпатьеоблэнерго» (15 млн. 575 тыс. 405,25 грн.), 25% АК «Киевэнерго» (6 млн. 772 тыс. 767,5 грн.), 45% «Крымэнерго» (19 млн. 458 тыс. 862,25 грн.), 25,99% ОАО «Тернопольэнерго» (3 млн. 970 тыс. 579,75 грн.), 21% ОАО «Черкассыоблэнерго» (7 млн. 790 тыс. 663,75 грн.), 45% ОАО «Черновцыоблэнерго» (6 млн. 387 тыс. 826,5. грн.)

Государственный пакет акций в размере 21% уставного капитала ОАО "Черкассыоблэнерго" продается вместе с 25% пакетом акций, принадлежащим ЗАО "УкрЭСКО", по согласованию с ЗАО "УкрЭСКО".

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины перенес начало приватизации предприятий энергетики с четвертого квартала 2010 года на 2011 год. По словам председателя ФГИУ Александра РЯБЧЕНКО, приватизация генерирующих и распределяющих предприятий энергетики будет проводиться в течение двух лет, при этом приоритетными в продаже генерирующих предприятий остаются «Днепроэнерго» и «Захидэнерго».

По мнению председателя ФГИУ А.РЯБЧЕНКО, первые приватизационные конкурсы по продаже как генерирующих компаний, так и облэнерго, будут проведены летом этого года.