«Укрэнерго» выделят 317,9 млн. грн. на строительство сетей к объектам альтернативной энергетики

Кабинет министров Украины намерен выделить в текущем году НЭК «Укрэнерго» 317,9 млн. грн. на строительство сетей для подключения объектов альтернативной энергетики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (ГАЭЭ) Николай ПАШКЕВИЧ со ссылкой на проект изменений в правительственную целевую программу энергоэффективности до 2015 года, который уже подан на рассмотрение правительства.

По словам Н.ПАШКЕВИЧА, средства будут выделяться на строительство сетей под уже реально реализующиеся проекты строительства объектов альтернативной энергетики. В частности, речь идет о выделении средств на развитие сетей в АР Крым, Херсонской, Запорожской, а также Одесской областях.

Н.ПАШКЕВИЧ отметил, что после строительства указанные сети будут находиться на балансе НЭК «Укрэнерго».

Справка УНИАН. НЭК «Укрэнерго» занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.