Тимошенко считает недопустимым создание газового СП с Россией

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО считает недопустимым создание совместного газового предприятия Украины и России, поскольку это станет сдачей национальных интересов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам после посещения Генеральной прокуратуры.

«Если граждане Украины и дальше будут молчать, то за «Укртелекомом» и шельфом Черного моря, за энергокомпаниями, за заводами дальше пойдет и наша газотранспортная система и НАК «Нафтогаз», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что подписание соглашения о совместном предприятии на тех условиях, которые предлагает Россия, приведет к тому, что «мы лишимся не только газотранспортной системы, которая приносит ежегодно в бюджет 3 млрд. долларов, но и всей системы добычи газа».

«Поэтому я считаю, что если СП будет подписано и будет внесена туда НАК «Нафтогаз», это будет самой большой ошибкой украинской власти и это будет предательством, которое коснется бюджетов всех семей. Поэтому всеми силами я буду делать все, чтобы этого не допустить», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.