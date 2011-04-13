Полтаваоблэнерго объявила тендер на привлечение кредитной линии

ОАО "Полтаваоблэнерго" объявило тендер по выбору банка на привлечение кредитной линии на 100 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, предприятие готово привлечь средства сроком на 1 год. Заявки от кредиторов предприятие ожидает до 12 мая.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля ОАО «Полтаваоблэнерго» объявило тендер по отбору банка для привлечения кредитной линии на 30 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Полтаваоблэнерго" владеет распределительными электрическими сетями, расположенными на территории Полтавской области, предоставляет услуги по транспортировке и поставке электроэнергии.

Чистая прибыль ОАО "Полтаваоблэнерго" увеличилась в 2010 г. на 26,4% - до 70 026 тыс. грн.