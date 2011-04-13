Кременчугский завод техуглерода сэкономил 7,5 млн. грн. за счет энергосберегающих технологий

ОАО "Кременчугский завод технического углерода" (Кременчуг, Полтавская обл.) в 2010 году благодаря использованию энергосберегающих технологий сэкономило в целом 7,5 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель директора завода Александр ДАВЫДОВСКИЙ.

При этом он отметил, что химическая промышленность является одним из крупнейших потребителей природного газа. «Его экономия – задача актуальная, поскольку голубое топливо каждый год дорожает. Мы для обогрева заводских помещений природный газ не сжигаем, а из утилизированных газов еще и вырабатываем до 40% необходимой электроэнергии. Мы используем отходы изготовления технического углерода и таким образом, помимо чисто экономического эффекта, еще и уменьшаем вредные выбросы в атмосферу», – подчеркнул А.ДАВЫДОВСКИЙ.

Также он сообщил, что произведено обновление оборудования котельной. «Мы запустили установку, позволяющую утилизировать заводские отходы, скажем, промасленный песок. Раньше за его захоронение, как и других химвеществ, приходилось платить большие деньги специализированным фирмам. Сейчас на нашей установке этот песок прожигается, все масла выгорают, снова-таки идут на производство тепловой энергии, а очищенное сырье вторично используется в технологических процессах», – рассказал замдиректора завода.

Кроме того, по его словам, завод собственными силами переделал экранную систему, что позволило существенно увеличить номинальную мощность одного котла. «Когда-то у нас работало 11 котлов, а теперь хватает двух», – отметил А.ДАВЫДОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году Кременчугский завод техуглерода увеличил объемы производства на 12,2%, или 4,369 тыс. тонн, по сравнению с 2009 годом – до 49,191 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ОАО «Кременчугский завод технического углерода» (Полтавская обл.) специализируется на производстве углерода технического (сажа). Завод выпускает технический углерод, используемый в шинной и резинотехнической промышленности, а также в лакокрасочном производстве. Большая часть продукции завода экспортируется за границу. Покупателями продукции завода являются ведущие мировые производители шин Michelin (Франция), Goodyear Tire & Rubber Co. (США), Continental AG (Германия) и другие.

Около 49% акций ОАО «Кременчугский завод техуглерода» летом 2008 года выкупили представители группы Константина ЖЕВАГО. Более 50% акций предприятия контролирует Мирослав БАЛДИС.