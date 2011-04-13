«Ровенькиантрацит» в первом квартале увеличил добычу угля на 50%

Одно из крупнейших государственных угледобывающих объединений ГП «Ровенькиантрацит» (Луганская область) в январе-марте 2011 года увеличило добычу угля на 49,5%, или на 609,330 тыс. тонн, – до 1,842 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, в марте на шахтах объединения добыто 665,5 тыс. тонн рядового угля, что на 42,8%, или на 199,6 тыс. тонн больше, чем за март 2010 года.

Как сообщал УНИАН, «Ровенкиантрацит» планирует в 2011 году увеличить добычу угля до 6,5 млн. тонн. В 2010 году объединение увеличило добычу угля по сравнению с 2009 годом на 21,9%, или на 1,084 млн. тонн, до 6,034 млн. тонн.

В июле 2010 года «Ровенькиантрацит» и энергохолдинг ДТЭК заключили договор о сотрудничестве, в рамках которого донецкая компания намерена вложить в госпредприятие 294 млн. грн.

Справка УНИАН. «Ровенькиантрацит» – крупнейшее государственное угледобывающее предприятие, создано в 1980 году. В объединение входят 27 подразделений, в том числе 5 шахт: №81 «Киевская», им. Дзержинского, им. Космонавтов, им. Фрунзе, шахтоуправление «Ровеньковское», одно шахтоуправление, а также 3 обогатительные фабрики: «Вахрушевская», «Комендантская» и «Ровеньковская».