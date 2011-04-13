Польша подтверждает заинтересованность в достройке "Одесса–Броды" до Гданьска

Польша подтверждает заинтересованность в достройке нефтепровода "Одесса–Броды" до Гданьска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Польши Дональд ТУСК заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Польша подтверждает свою заинтересованность в развитии этого проекта. Для нас этот проект является существенным элементом для диверсификации поставок энергоносителей. И поэтому если речь идет о политическом решении, то ничего не изменилось в позиции Польши», - сказал Д.ТУСК.

При этом он подчеркнул, что и Украина, и Польша должны совместно решить финансовые и организационные вопросы для развития этого проекта.

«Будет привлекаться много средств (для реализации проекта – УНИАН). И те, кто будет эти средства инвестировать, должны быть уверены, что этот проект будет демонстрировать не только политическую солидарность, но и принесет экономический результат", - подчеркнул польский премьер.

Он сказал, что Украина и Польша планируют сформулировать перечень вопросов по достройке нефтепровода, которые требуют детального изучения и решения.

«Главное определить те субъективные препятствия, которые будет необходимо ликвидировать в дальнейшем», - подчеркнул Д.ТУСК.

Он отметил, что сегодня вопрос о достройке нефтепровода "Одесса–Броды" до Гданьска он обсуждал с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства Евроазиатского нефтетранспортного коридора (ЕНТК) Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который дал бы возможность поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

23 мая 2003 года в Брюсселе правительства Украины, Польши и Еврокомиссия подписали совместную декларацию о поддержке проекта ЕАНТК. Еврокомиссия также выделила 2 млн. евро на проведение ТЭО строительства трубопровода Броды – Плоцк, который позволил бы протянуть уже построенную украинскую трубу из Одессы к польскому Гданьску.

Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса–Броды», согласно утвержденному ТЭО, составляет от 2 до 8 млрд. долл. в зависимости от объемов транспортировки нефти.