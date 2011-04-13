Язев: снижение цен на газ - только в случае интеграции

Москва.Вице-спикер Госдумы России, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ считает, что говорить о снижении цен на газ для Украины можно только в случае дальнейшей экономической интеграции с РФ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Мы идем на льготные условия по цене для Беларуси и других потребителей – там, где у нас более глубокая экономическая интеграция. На мой взгляд, будет тесное экономическое сотрудничество, единое экономическое пространство, единая таможенная политика, тогда возможны подвижки по цене на газ для Украины», – сказал В.ЯЗЕВ.

Он отметил, что сейчас говорить о конкретных параметрах очень сложно, так как идет переговорный процесс и неясно, какая из сторон пойдет на уступки.

В то же время он отметил, что по вопросу создания совместного предприятия «Газпрома» и «Нафтогаза» «много говорится, но мало делается», хотя контуры совместной компании уже вырисовываются.

«Мы говорим о полной интеграции газовых отраслей, Украина предлагает сделать СП, причем сфера деятельности его – добыча метана угольных пластов, освоение шельфа, модернизация украинской ГТС», – сказал он, отметив, что сейчас нужно определиться, какие активы внесут в СП каждая из сторон.

Также В.ЯЗЕВ отметил, что 12 мая в Киеве пройдет деловой форум при участии экспертов и политиков Украины и РФ, на котором планируется обговорить вопросы усиления сотрудничества между бизнесменами двух стран.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с председателем правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ заявил, что считает необходимым активизировать переговоры относительно нового газового соглашения между Украиной и Россией.

При этом он отметил, что Украина неукоснительно и в полном объеме выполняет свои обязательства по транзиту российского газа в страны Европейского Союза. Вместе с тем, по словам Н.АЗАРОВА, украинская сторона хотела бы получить твердые гарантии относительно поставок на европейский рынок российского природного газа по газотранспортной системе Украины на длительное время.

При этом он еще раз отметил, что цена российского газа, поставляемого Украине в соответствии с контрактами 2009 года, не отражает рыночной стоимости, которая сформировалась в странах Европейского Союза, и существенно превышает цену на альтернативные виды топлива. «Наше желание – выйти на экономически обоснованное и справедливое определение формулы цены на газ для Украины», – сказал Н.АЗАРОВ, отметив, что Украина рассчитывает на участие России в реконструкции украинской ГТС для увеличения на треть перекачки российского газ в ЕС.