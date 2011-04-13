Евросоюз до июля даст Украине 31 млн. евро на энергоэффективность

Европейская комиссия (ЕК) до конца второго квартала 2011 года выделит Украине первый транш финансовой помощи в размере 31 млн. евро на реализацию программ энергоэффективности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Виталий ГРИГОРОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, в ходе переговоров с представителями ЕК достигнута договоренность о снятии моратория на предоставление указанной помощи. Он уточнил, что задержка с выделением помощи была обусловлена несоответствием европейским нормам украинского законодательства, регулирующего государственные закупки.

По словам чиновника, 163,5 млн. грн. из выделяемых ЕК в текущем году средств планируется направить на внедрение технологий, предусматривающих использование тепловых насосов и электрического теплоаккумуляционного обогрева на предприятиях коммунальной формы собственности и в бюджетных учреждениях.

На строительство и реконструкцию электрических сетей, строительство пристанционных узлов, подстанций и электрических сетей для присоединения объектов, производящих электроэнергию из возобновляемых источников энергии, планируется выделить 37,5 млн. грн. В частности, средства будут выделены на строительство магистральной сети 110 кВ и пристанционного узла для присоединения объектов альтернативной энергетики к подстанциям «Рени» и «Железнодорожная».

Кроме того, 26,5 млн. грн. финансовой помощи планируется направить на проведение научных исследований в сфере производства энергоносителей из возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива, в том числе 10,4 млн. грн. – на проведение научно-исследовательских и научно-конструкторских работ в сфере производства энергоносителей из возобновляемых источников энергии, 8,2 млн. грн. – на проведение исследований потенциала регионов Украины по размещению объектов альтернативной энергетики, 7,9 млн. грн. – на проведение исследований ветропотенциала регионов.

Также в текущем году агентство планирует направить 78 млн. грн. на проведение модернизации объектов коммунального хозяйства, еще 3,9 млн. грн. – на популяризацию энергоэффективности и развитие использования возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива.

В.ГРИГОРОВСКИЙ отметил, что всего в 2011-2013 гг. на поддержку программы энергоэффективности Украина рассчитывает получить от Евросоюза финансовую помощь в размере 70 млн. евро, в том числе в 2012 г. – 18 млн. евро, в 2013 г. – 21 млн. евро.

Напомним, соглашение о финансировании по этой