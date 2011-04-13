IFC и ЕБРР провели экологический аудит АЗС и нефтебаз «Галнафтогаза»

Международная финансовая корпорация (IFC) и Европейский банк реконструкции и развития (EБРР) провели экологический аудит (экологический и социальный обзор) ПАО «Концерн «Галнафтогаз» (сеть АЗС под брендом «ОККО»).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе концерна.

В сообщении отмечается, что аудит проведен в рамках сотрудничества по новому проекту по расширению сети автозаправочных комплексов «ОККО» в Украине.

По итогам состоявшейся в марте проверки технического и экологического состояния автозаправочных комплексов «ОККО» и нефтебаз концерна эксперты отметили четкое соблюдение стандартов Европейского Союза и украинского законодательствам на проверяемых объектах.

Справка УНИАН. ПАО «Концерн «Галнафтогаз» является одним из крупнейших собственников АЗС в Украине. Концерн владеет сетью из 319 современных АЗС, в т.ч. 290 под брендом «ОККО». Компания располагает 10 нефтебазами и 104 бензовозами.

В сети «ОККО» работают две речные заправочные станции «ОККО», две АГНКС «ОККО» и 121 автогазозаправочный пункт сжиженного газа (АГЗП).