«Свердловантрацит» в первом квартале увеличил добычу угля на 7%

Одно из крупнейших государственных угледобывающих объединений ГП «Свердловантрацит» (Луганская область) в январе-марте увеличило добычу угля на 6,9%, или на 103,2 тыс. тонн, – до 1,596 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, в марте на шахтах объединения добыто 538 тыс. тонн рядового угля, что на 2,4%, или на 12,7 тыс. тонн больше, чем за март 2010 года.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году "Свердловантрацит" планирует увеличить добычу угля на 3,7%, или на 0,236 тыс. тонн, до 6,6 млн. тонн. В 2010 году объединение увеличило добычу угля по сравнению с 2009 годом на 9,59%, или на 558 тыс. тонн, до 6,034 млн. тонн.

В июле 2010 года «Свердловантрацит» и энергохолдинг ДТЭК заключили договор о сотрудничестве, в рамках которого донецкая компания намерена вложить в госпредприятие около 200 млн. грн.

Справка УНИАН. ГП «Свердловантрацит» создано в 1934 году. В состав предприятия входят 26 подразделений, в том числе 5 шахт с общей годовой производственной мощностью 5,25 млн. тонн рядового угля и 3 обогатительных фабрики.