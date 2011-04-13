Планы по реализации «Южного потока» не менялись – Язев

Москва. На сегодняшний день планы по реализации проекта «Южный поток» не менялись.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал вице-спикер Госдумы России, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ на пресс-конференции в Москве.

«Такой вариант обсуждается (отказ от морской части), экономически сравниваются варианты, но я нахожусь в тех координатах, которые были приняты, – строительство морской и сухопутной частей», - сказал В.ЯЗЕВ.

Он отметил, что в строительстве подводной части готовы принять участие 4 энергетические компании – «Газпром», «Еni», «Wintershall» и «EDF».

По его словам, принятия всех решений по проекту идет в графике, и пуск первой нитки намечен на осень 2015 года.

«Если будет рассмотрена экономическая целесообразность морской перевозки, может быть и будут какие-то коррективы. На сегодня пока ничего не менялось», - сказал президент Российского газового общества.

В.ЯЗЕВ отметил, что задержка с разрешением со стороны Турции относительно прокладки трубы в ее экономической зоне не влияет на сроки реализации проекта «Южный поток».

«Сегодня такие технологии, что сварить трубу, когда сделаны все подготовительные работы, - не самое проблемное по срокам», - сказал В.ЯЗЕВ.

Как сообщал УНИАН, 17 марта глава Министерства энергетики РФ Сергей ШМАТКО на заседании президиума правительства РФ сообщил, что Минэнерго России прорабатывает нескольких морских альтернативных вариантов транспортировки газа в рамках проекта «Южный поток».

В частности, по его словам, прорабатываются: традиционная часть с прокладкой подводной части по дну Чёрного моря; организация челночных поставок охлаждённого компримированного газа по так называемой технологии «СПГ-лайт» в пределах Чёрного моря; организация челночных поставок просто компримированного газа; организация челночных поставок СПГ (сжиженного природного газа) в пределах бассейна только Чёрного моря и с выходом на средиземноморские направления; а также поставки СПГ с полуострова Ямал.

Справка УНИАН. «Южный поток» – система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы. Магистральный газопровод пройдёт по дну Чёрного моря из города Новороссийска (Россия) до города Варна (Болгария). Предполагается, что далее «Южный поток» будет разветвляться: одна магистраль пройдет через Грецию на юг Италии, вторая – через Сербию и Венгрию в Австрию.

Общая протяженность черноморского участка – около 900 км, максимальная глубина – более 2000 м, проектная мощность – 63 млрд. кубометров газа в год. Предположительное начало поставок – 2015 год.