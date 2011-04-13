Метпредприятия Украины увеличили потребление природного газа

Металлургические предприятия Украины в марте 2011 года увеличили потребление природного газа на 3,5%, или 17 млн. куб. м, по сравнению с февралем т.г. – до 497 млн. кубометров.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

Согласно сообщению, среднесуточное потребление природного газа металлургической отраслью в марте т.г. составило 16 млн. кубометров против 17,2 млн. кубометров в феврале т.г. Среднесуточное потребление газа за январь-март т.г. увеличилось на 0,8 млн. кубометров по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

По данным «Металлургпрома», в марте 2011 года украинские металлурги увеличили производство чугуна по сравнению с февралем на 13,9% – до 2,512 млн. тонн, стали – на 16,1%, до 3,099 млн. тонн, проката – на 18,3%, до 2,950 млн. тонн.