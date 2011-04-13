В Киеве 20-21 апреля состоится 3-й Украинский биотопливный форум

В Киеве 20-21 апреля 2011 года состоится 3-й Украинский биотопливный форум.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании Fuel Alternative, являющейся организатором Форума.

Согласно полученной информации, Форум является ключевым бизнес-мероприятием отрасли твердого биотоплива, использования биомассы и биогаза в Украине. Рабочая программа Форума состоит из более чем 30 докладов, с которыми выступят перед участниками авторитетные украинские и зарубежные специалисты в области производства и сбыта твердого биотоплива, в том числе экспорта, технологических решений и инжиниринга, эффективного инвестирования в биотопливные проекты, а также создания комплексных проектов в сфере биоэнергетики “от леса (поля) до потребителя тепловой энергии”.

Как сказано в пресс-релизе, спикерами 3-го Украинского биотопливного форума являются: Артур Веллингер, президент Европейской ассоциации биомассы (European Biogass Association); Миндаугас Каралиус, генеральный директор компании MK LAIVYBA (Литва), крупнейший экспортер твердого биотоплива в странах Прибалтики; Магдалена Рогульска, один из руководителей Ассоциации биомассы Польши (Polish Biomass Association); доктор Мартин Инглиш, ведущий специалист Австрийского химико-технологического института; Леонид Кригер, владелец группы компаний Kriger; Йорг Майснер, директор проектов в Украине, биоэнергетическая компания HAASE Energietechnik AO (Германия); Иван Варга, первый заместитель главы Национального Агентства Экологических Инвестиций Украины; Виталий Давий, президент Ассоциации участников рынка альтернативных видов топлива и энергии Украина (АПЕУ) и др.

Справка. Основной целью Украинского битопливного форума является развитие биотопливной отрасли в Украине путем формирования мощной информационной и коммуникационной бизнес-площадки; предоставление компаниям эффективного руководства по возможностям и получению конкурентных преимуществ в работе на биотопливном рынке, диверсификации бизнеса и утилизации отходов, а также получению налоговых льгот, предусмотренных законодательством.