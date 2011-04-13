Язев: радиоактивные выбросы на «Фукусиме» составляют не более 10% от выбросов ЧАЭС

Москва. На сегодняшний день радиоактивные выбросы на японской АЭС «Фукусима-1» составляют не более 10% от выбросов после аварии на Чернобыльской АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал вице-спикер Госдумы РФ, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ.

«Что касается радиоактивного загрязнения, то суммарный выброс радионуклидов пока соответствует 10% выбросов Чернобыля», - сказал В.ЯЗЕВ.

По его словам, сейчас идет спор, какая авария сложнее - на ЧАЭС или на «Фукусиме-1».

В.ЯЗЕВ считает, что ситуация в Японии сложнее, поскольку аварию на «Фукусиме» надо рассматривать внутри крупномасштабной катастрофы, вызванной землетрясением и цунами.

По его словам, мощность разрушенных реакторов в Японии почти в четыре раза больше, чем на ЧАЭС. Кроме того, непосредственно на японской станции хранится отработанное топливо, чего не было в Чернобыле.

«На японской АЭС безвозвратно потеряны 4 блока. На ЧАЭС был потерян один, а через полгода после аварии 1-й, 2-й и 3-й реакторы были запущены в работу», - сказал он.