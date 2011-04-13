В Киеве закончилось строительство биотопливной котельной

Компания Fuel Alternative закончила в Киеве строительство биотопливной котельной мощностью 1,4 МВт.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании Fuel Alternative.

Согласно полученной информации, объект расположен на территории одного из столичных вузов и будет обеспечивать тепловой энергией административное здание, учебные корпуса, а также общежития. В качестве топлива для котла будут использоваться гранулы (пеллеты), произведенные из лузги подсолнечника.

Как говорится в пресс-релизе, перевод теплообеспечения вуза на альтернативный источник позволит ему снизить затраты на оплату тепловой энергии в 2 раза по сравнению со стоимостью тепла, получаемой централизованно. Стоимость проекта составляет 2 млн грн. Окупаемость - менее 2,5 лет.