“Киевэнерго” начинает пилотный проект по работе с конечным потребителем

АК “Киевэнерго” начинает пилотный проект по выполнению функций исполнителя коммунальных услуг по централизованному отоплению и снабжению горячей водой конечного потребителя.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении энергокомпании.

Пилотный проект начнется в котельных по адресам переулок Демеевский, 3 и ул. Китаевская, 22, которые находятся в Голосеевском районе. В целом это 9 домов, среди которых 5 жилых с около 1 тыс. жителей, а также больница, школа и частные объекты.

Согласно проекту, “Киевэнерго” после ряда мероприятий заключит прямые договоры с жителями этих домов на выполнение функций по поставкам горячей воды и централизованному отоплению. По результатам внедрения пилотного проекта с учетом позитивных и негативных заключений можно будет качественно начать массовый переход на выполнение функций исполнителя услуг по централизованному отоплению и горячему водоснабжению микрорайонов во всем Киеве.

В то же время в энергокомпании отмечают, что реализация проекта нуждается в проведении ряда мероприятий организационного и технического характера, в частности, получение заключения НКРЭ о возможности осуществления другого, кроме лицензированных в сфере электро- и теплоснабжения, вида деятельности, заключения Антимонопольного комитета, внесения изменений в Устав компании, расторжения договоров с ЖЭО на снабжение тепловой энергией, заключение договоров с жителями домов на предоставление услуг, аудит состояния домов и внутридомовых сетей, заключение договоров на их обслуживание, восстановление линий циркуляции и пр.

Как заявил председатель правления АК «Киевэнерго» Эдуард СОКОЛОВСКИЙ, «Киевэнерго начинает пилотный проект в одном из районов города для того, чтобы качественно реализовать функцию исполнителя услуг по централизованному отоплению и горячему водоснабжению в масштабах всего Киева. Мы готовы взять на себя эту функцию, и никогда не отказывались. В компании будет создана лучшая практика в соответствии с законодательством Украины с учетом опыта лучших практик, какие мы изучили».

В ходе пилотного проекта компания пройдет ряд этапов - от аудита внутридомовых сетей ЦО и ГВС до заключения договоров с каждым жителем отдельно. Наиболее сложные вопросы необходимо решить в сфере подготовки и утверждения нормативно-правовой базы.

Как отмечают в “Киевэнерго”, реализация проекта согласована с КГГА и будет осуществляться совместно со столичными ведомствами и организациями, а также при поддержке крупнейших акционеров компании – НАК ЭКУ и компании ДТЭК.

Как сообщал УНИАН, в июле 2010 г. заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО сказал, что после того, как будут определены производители горячей воды и тепла, качество коммунальных услуг улучшится.

«Качество услуг сразу изменится после того, как решится главный вопрос, с которым я борюсь три года, - должен появиться производитель горячей воды. После этого должен появиться производитель тепла», - сказал он.

Тогда А.ГОЛУБЧЕНКО заявил, что «Киевэнерго», используя закон о теплоэнергетике, не хочет признавать себя производителем горячей воды, «и мы его не можем заставить».

По мнению А.ГОЛУБЧЕНКО, как только будет определен производитель горячей воды, появится контроль над количеством, температурой горячей воды, а плата потребителей за горячее водоснабжение снизится на 15-20%.

25 февраля 2011 г. начальник Главного управления ценовой политики Киевской горгосадминистрации Василий ЯСТРУБИНСКИЙ заявил, что руководство столицы не может договориться с компанией “Киевэнерго” по вопросу определения ее производителем услуг тепла и горячего водоснабжения из-за коллизии в государственных нормативных актах.

По словам заместителя председателя КГГА Александра МАЗУРЧАКА, есть только два возможных варианта решения вопроса: либо производителем становится «Киевэнерго», либо коммунальное предприятие «Киевтеплокоммунэнерго». Он объяснил, если компания «Киевэнерго» имеет на своем балансе теплопункты, то она должна быть производителем горячей воды и предоставлять жителям эту услугу, а следовательно, быть исполнителем этих услуг. «Или мы забираем в коммунальную собственность все эти теплопункты, и тогда коммунальное предприятие будет предоставлять услуги жителям города. Я думаю, что эти спекуляции нужно уже завершать”, - заявил А.МАЗУРЧАК.

Как известно, в Киевсовете на рассмотрении находится проект решения, подготовленный в КГГА, о передаче в концессию “Киевэнерго” объектов электроэнергетики и объектов в сфере теплоснабжения, принадлежащих к коммунальной собственности территориальной общины города.

Депутатская фракция «УДАР Виталия Кличко» в Киевсовете выступает против передачи в концессию АЭК «Киевэнерго» объектов теплоснабжения города, поскольку считает, что такой шаг приведет к окончательной потере контроля над собственностью общины, а также сделает невозможным контроль над уровнем тарифов и качеством услуг.