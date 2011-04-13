Наиболее вероятным покупателем «Днепро-» и «Захидэнерго» является ДТЭК – эксперт

Потенциальным и наиболее вероятным покупателем государственных пакетов акций ОАО «Днепроэнерго» и ОАО «Захидэнерго» является входящая в состав СКМ энергетическая компания ДТЭК.

Так прокомментировала УНИАН утвержденный правительством перечень на приватизацию госпакетов акций энергокомпаний на этот год начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее словам, данная покупка для ДТЭК была бы логичной, поскольку компания в настоящее время входит в состав крупных акционеров этих энергогенерирующих компаний.

По оценке Е.ЕВДОЧЕНКО, исходя из котировальной стоимости, выставляемые на продажу пакеты «Днепроэнерго» (25% УФ) и «Захидэнерго» (45,1% УФ) могут быть оценены в пределах 1 млрд. 686 млн. грн. и 2 млрд. 146 млн. грн. соответственно.

В то же время аналитик отметила, что в случае с распределяющими компаниями очень сложно определить их стоимость исходя из рыночной, поскольку «их акции неликвидные, что выражается в большой разнице между ценой покупки и ценой продажи, например, «Винницаоблэнерго» торгуется в таком диапазоне – цена покупки 76 грн., а цена продажи 130 грн.».

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины своим распоряжением от 11 апреля т.г. № 310-р утвердил перечень энергогенерирующих и энергораспределяющих компаний, государственные пакеты акций которых подлежат приватизации в текущем году.

В соответствии с текстом распоряжения, в этом году на продажу планируется выставить 25% госпакета акций ОАО «Днепроэнерго» (номинальная стоимость пакета – 37 млн. 296 тыс. 450 грн.) и 45,1% ОАО «Захидэнерго» (57 млн. 689 тыс. 770 грн.). На продажу также планируется выставить 50% АК «Винницаоблэнерго», 50% ОАО «Днепрооблэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 50% ОАО «Закарпатьеоблэнерго», 25% АК «Киевэнерго», 45% «Крымэнерго», 25,99% ОАО «Тернопольэнерго», 21% ОАО «Черкассыоблэнерго», 45% ОАО «Черновцыоблэнерго».

Справка УНИАН. ДТЭК – вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

Сегмент генерации в ДТЭК представлен ООО «Востокэнерго», а также ассоциированными компаниями ОАО «Днепроэнерго», в котором ДТЭК владеет 47,55% акций, и ОАО «Захидэнерго», в котором ДТЭК принадлежит 24,9% акций.