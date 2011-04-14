На одном из реакторов АЭС "Фукусима-1" повреждена часть топливных сборок

Некоторые топливные сборки на четвертом реакторе пострадавшей от землетрясения и цунами японской АЭС "Фукусима-1" получили повреждения, однако основная их часть невредима, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо.

По данным компании-оператора станции TEPCO, пробы воды, взятой из хранилища использованного топлива, выявили повышенное содержание радиоактивных изотопов йода и цезия. В связи с этим специалисты сделали вывод, что часть из 1,33 тысячи использованных топливных сборок и 204 неиспользованных повреждена.

После произошедшего 11 марта на северо-востоке Японии землетрясения магнитудой 9,0 и последовавшего за ним цунами на АЭС "Фукусима-1" произошла серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. В частности, на четвертом реакторе, который на момент землетрясения был остановлен для проведения регламентных работ, произошли несколько пожаров и взрыв водорода, которые привели к разрушению части крыши и стен корпуса энергоблока.

Ранее сообщалось о том, что на первом реакторе выявлены повреждения примерно 70% топливных сборок, а на втором - 33%.

На "Фукусиме-1" после землетрясения было зафиксировано несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километрой зоны вокруг АЭС. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в частности, изотопов йода и цезия, в воздухе, морской и питьевой воде, а также в продуктах питания.