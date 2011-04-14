Фьючерсы на нефть выросли из-за снижения запасов топлива

Фьючерсы на нефть в среду продемонстрировали рост, получив поддержку со стороны роста фьючерсов на бензин после того, как официальные данные показали сокращение запасов бензина в США, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки майских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 86 центов, или на 0,8%, - до 107,11 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли в цене на 1,96 доллара, или на 1,6%, - до 122,88 доллара за баррель.

Цены на нефть выросли после того, как еженедельный отчет Министерства энергетики США показал дальнейшее снижение запасов нефтепродуктов. Запасы бензина упали на 7 млн. баррелей. Это самое значительное недельное снижение в процентном выражении с сентября 2008 года. Запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, сократились на 2,7 млн. баррелей. Запасы нефти выросли на 1,6 млн. баррелей.

Аналитики ожидали, что запасы нефти вырастут на 1,1 млн. баррелей. Их прогноз предполагал, что запасы бензина сократятся на 700 000 баррелей, а запасы дистиллятов останутся без изменений.

Майские фьючерсы на бензин RBOB выросли в цене на 7,83 цента, или на 2,5%, - до 3,2424 доллара за галлон. Майские фьючерсы на топочный мазут подорожали на 3,02 цента - до 3,2028 доллара.

Росту цен на нефть предшествовало резкое их снижение в течение двух дней, вызванное опасениями относительно того, что высокие цены на нефть и другие сырьевые товары оказывают давление на мировой экономический рост. Трейдеры говорят, что наблюдавшийся в среду небольшой рост скорее был паузой в бегстве от рискованных активов, нежели признаком завершения продаж.

Хотя сокращение запасов топлива может повысить спрос на сырую нефть, аналитики также обеспокоены тем, что высокие розничные цены могут начать замедлять экономический рост, так как это повышает затраты потребителей. Согласно данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена на бензин стандартного качества составляет 3,81 доллара за галлон в США.

Ранее на этой неделе несколько институтов, составляющих прогнозы, от Международного энергетического агентства до Goldman Sachs, предупредили, что высокие цены на нефть снижают спрос на энергоносители и препятствуют восстановлению мировой экономики.