Баланс автомобильного сжиженного газа в Украине увеличился на 4,5%

По данным «Консалтинговой группы А-95», баланс автомобильного сжиженного газа в I квартале т.г. вырос на 4,5% относительно аналогичного периода 2010 года и составил 166,32 тыс. тонн.

Об этом сказано в сообщении «Консалтинговой группы А-95», переданном агентству УНИАН.

В сообщении отмечается, что приведенные данные не учитывают технологические газы, импортируемые в Украину для промышленных нужд.

Эксперты отмечают, что производство сжиженного газа в Украине за отчетный период составило 169,15 тыс. тонн, что на 6,4% меньше, чем в январе-марте 2010 г.

«Такая динамика, главным образом, вызвана снижением производства газа на нефтеперерабатывающих заводах из-за падения переработки на «Укртатнафте» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) и простоя Одесского НПЗ», – отметил заместитель директора «Консалтинговой группы А-95» Артем КУЮН.

По его словам, газоперерабатывающие заводы «Укрнафты» и «Укргазвыдобування» сохранили объемы на уровне I квартала 2010 г.

Экспорт украинского газа за январь-март т.г. увеличился относительно аналогичного периода 2010 г. на 3,6% и составил около 34 тыс. тонн. Более 90% всего объема экспортировало ЧАО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ, Луганская обл.).

Объем импортных поставок смеси пропан-бутана технического (СПБТ) и бутана технического (БТ) за три месяца 2011 г. составил 31,15 тыс. тонн, что в 2,7 раза больше показателя за аналогичный период 2010 г. Согласно данным «Консалтинговой группы А-95», около 67% газа было завезено из Казахстана, 20% – из России, остальной объем – из Беларуси.

«Скачок объемов импорта обусловлен сокращением внутреннего производства на фоне резкого увеличения спроса на автомобильный газ со стороны конечных потребителей», – считает А.КУЮН.

По данным ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95», цена бензина А-95 за I квартал 2011 г. выросла на 19% – до 9,79 грн./литр, в то время как сжиженный газ подорожал лишь на 3,4% – до 5,5 грн./литр.

«Преодоление всех возможных психологических барьеров ценой бензина обусловило бурный рост спроса на сжиженный газ», – добавил эксперт.