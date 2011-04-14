Кабмин назначил первым заместителем гендиректора ГК «Укрторф» Власенко

Кабинет Министров назначил первым заместителем генерального директора государственного концерна «Укрторф» Сергея ВЛАСЕНКО вместо уволенного в связи с переходом на другую работу Сергея СТАЙКОВА.

Соответствующие распоряжения №№ 316-р и 315-р от 13 апреля 2011 года размещены на официальном сайте Кабмина.

Справка УНИАН. Кабмин постановлением № 689 от 3 мая 2007 г. создал государственный концерн “Укрторф”. В концерн вошли предприятия: Волыньторф, Житомирторф, Киевторф, Коростышевский завод “Реммашторф”, Подилляторф, (г. Хмельницкий), Ривнеторф, Сумыторф, Черниговторф и Укринспалыво (Черкасская обл.).

Государственный концерн “Укрторф” является государственным хозяйственным объединением, контроль за деятельностью которого осуществляет Министерство энергетики и угольной промышленности.

Концерн осуществляет координацию работы его участников, которая проводится по принципу единого технологического процесса, связанного с добычей и переработкой торфа.