Россия активно использует цены на газ для вовлечения Украины в Таможенный союз - эксперт

Российские власти активно используют обеспокоенность Украины проблемой цен на газ для вовлечения ее в Таможенный союз, в который входят Беларусь, Казахстан и Россия.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Тем не менее, уверен он, для Украины присоединение к Таможенному союзу неприемлемо, поскольку оно будет означать выход из Всемирной торговой организации (обязательства Украины по импортным пошлинам перед ВТО намного ниже, чем у членов Таможенного союза) и срыв переговоров о зоне свободной торговли с Европейским Союзом. «Именно этим и обусловлена попытка Виктора ЯНУКОВИЧА в лучших традициях украинской внешней политики давать российской стороне расплывчатые обещания относительно интеграции, обретшие недавно формулу «3+1», которая по своей сути означает сохранение статус-кво и попытку сделать упор на устранении изъятий и ограничений из действующего режима свободной торговли, что соответствует интересам Украины», - считает аналитик.

Как подчеркнул А.БЛИНОВ, в последние недели тема пересмотра газовых договоренностей между Россией и Украиной снова вышла на первый план повестки дня двусторонних взаимоотношений. Причиной роста обеспокоенности украинской стороны данным вопросом является ускорившееся подорожание газа в связи с ростом европейских цен на нефть и нефтепродукты.

«Тогда как украинские власти еще официально не объявляли цену импортируемого газа во втором квартале 2011 года, по нашим оценкам, она составляет около 300 долларов за 1000 кубометров (по сравнению с 264 долларами в первом квартале). А к концу 2011 года цена на импортируемый Украиной газ должна, по действующей формуле, перешагнуть отметку в 350 долларов за 1000 кубометров. В связи с ускорившимся ростом мировых цен на нефть мы повышаем оценку среднегодовой цены на импортный газ в 2011 году с 295 долларов за 1000 кубометров до 310 долларов», - прогнозирует А.БЛИНОВ.

Напомним, премьер-министр РФ Владимир ПУТИН заявил журналистам в среду, 13 апреля, что Россия и Украина не договаривались пересмотреть принципы ценообразования на газ, а лишь согласились еще раз проанализировать контракты.

"Мы не договорились о пересмотре принципов ценообразования. Мы исходим из того, что есть контракт, контракт действует, и его надо исполнять", - сказал глава правительства РФ. Вместе с тем украинские власти, по его словам, продолжают поднимать ценовой вопрос и утверждают, что в контракте есть "проблемные вопросы".