«Укргазвыдобування» в марте увеличило производство сжиженного газа на 13%

В марте 2011 года предприятиями ДК «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины» произведено 19,4 тыс. тонн сжиженного газа, что на 2,2 тыс. тонн, или на 13%, больше, чем в марте 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что всего с начала года производство сжиженного газа составило 55,8 тыс. тонн.

ДК «Укргазвыдобування» продолжает реализовывать проекты направленные на развитие производства пропан-бутана. Напомним, что в прошлом году компания ввела в эксплуатацию турбодетандерный агрегат на Тимофеевском месторождении в Полтавской области, что позволило увеличить мощности по производству пропан-бутана на 6 тыс. т ежегодно.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2010 года подразделениями ДК «Укргазвыдобування» было произведено 214,3 тыс. тонн сжиженного газа.

Справка УНИАН. В состав ДК «Укргазвыдобування» входит 5 перерабатывающих предприятий, на которых ведется производство сжиженного газа: Шебелинский ГПЗ, Юлиевская установка комплексной подготовки газа, Тимофеевская установка углубленного извлечения углеводородов, Технологический цех стабилизации конденсата «Базилевщина» и Яблунивское отделение по переработке газа.

Сегодня ДК «Укргазвыдобування» является крупнейшим производителем сжиженного газа в Украине, на долю компании приходится почти 30% отечественного рынка пропан-бутана.