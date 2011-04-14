Компания «AES Ривнеэнерго» изменила название на ПАО «AES Ривнеоблэнерго»

В соответствии с требованиями Закона Украины «Об акционерных обществах», ЗАО «AES Ривнеэнерго» изменило название и стало Публичным акционерным обществом (ПАО) «AES Ривнеоблэнерго».

Как сообщила УНИАН менеджер по внешним связям компании Татьяна КОРПУСОВА, уже проведена государственная регистрация в качестве Публичного акционерного общества «АЭС Ривнеоблэнерго» и выдано свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

ПАО «АЕS Ривнеоблэнерго» является полным правопреемником всех прав и обязанностей ЗАО «AES Ривнеэнерго». Председателем правления ПАО «АЕS Ривнеоблэнерго» опять избран Вадим КУХТИЙ.

Свыше 75% акций «AES Ривнеэнерго» принадлежало компании AES «Washington Holdings B.V.», которая входит в Корпорацию AES. Корпорация AES, основанная в 1981 году, является одной из крупнейших энергетических компаний. AES поставляет 45 000 мегаватт электрической энергии в 27 странах мира, эксплуатирует 113 электрогенерирующих объектов и 17 распределительных компаний.

ПАО «AES Ривнеоблэнерго» обслуживает 404 тысячи потребителей Ривненской области и 27 тысяч километров линий электропередач.