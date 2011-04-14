Эксперты положительно оценивают разблокирование Кабмином приватизации генкомпаний

Эксперты положительно оценивают объявленную правительством приватизацию генерирующих компаний и ее условия.

Как сообщил УНИАН аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Егор САМУСЕНКО, приватизировать генерацию нужно как можно скорее, поскольку у государства нет денег на модернизацию блоков, а доля ТЭС в выработке должна вырасти из-за структуры предложения, и, соответственно, необходимо модернизировать мощности.

Аналитик инвесткомпании «Ренессанс Капитал» Виталий ШУШКОВСКИЙ полагает, что генерации будут приватизированы по рыночной цене. При этом он положительно оценивает решение правительства сохранить контроль над 25% акций генераций. «Его следует рассматривать как компромисс для обеих сторон, участвующих в процессе продажи энергокомпаний. Во-первых, правительство получает приемлемый результат от приватизации, сохраняя за собой часть акций. В перспективе – в случае реализации пенсионной реформы – за эти пакеты смогут конкурировать новый мажоритарий и портфельные инвесторы", - отметил В.ШУШКОВСКИЙ. Во-вторых, по его словам, «стратег» получает возможность увеличить свой пакет до контрольного, потратив на это приемлемую сумму. В.ШУШКОВСКИЙ также отметил, что в имеющихся условиях предложенный правительством подход к приватизации энергокомпаний, где уже присутствует крупный частный акционер, "выглядит достаточно неплохо".

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим распоряжением от 11 апреля т.г. № 310-р утвердил перечень энергогенерирующих и энергораспределяющих компаний, государственные пакеты акций которых подлежат приватизации в текущем году.

В соответствии с текстом распоряжения, в этом году на продажу планируется выставить 25% госпакета акций ОАО «Днепроэнерго» и 45,1% ОАО «Захидэнерго», а также ряд госпакетов облэнерго. Эксперты считают, что в результате приватизации этих активов можно будет выручить до 1 млрд. долл.