Водоканал Новограда-Волынского получит первый транш кредита в 1 млн. грн.

Водоканал Новограда-Волынского (Житомирская обл.) получит первый транш международного кредита в 1 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН рассказал мэр Новограда-Волынского Владимир ЗАГРИВЫЙ.

По его словам, Новоград-Волынский ожидает поступления средств от Международного Банка реконструкции и развития (МБРР) для реконструкции городского водоканала.

"В нашем в городе недавно уже произошло три прорыва водоканализационных сетей. Над ликвидацией аварий работали люди и техника городского водоканала и других организаций. Все из-за полного износа коммуникаций", - отметил В. ЗАГРИВЫЙ.

Он уточнил, что первые средства должны поступить в июне-июле этого года. Сейчас все приборы для водоканала и 21 насосный агрегат уже завезены в Украину.

Для этого на рассмотрении в Международном банке находится контракт между предприятием " Новоград-Волынский водоканал" и проектной фирмой "Текос" на выполнение проектных работ по реконструкции очистных сооружений канализации и других работ по очистке городского водохранилища общей стоимостью свыше 1 млн. грн.

Новоград-Волынский является практически единственным среди небольших городов Украины, который получит кредитные ресурсы Международного банка реконструкции и развития на модернизацию водоканала.

Средства получат в соответствии с правительственным Постановлением от 17 декабря 2008 года № 1088 «Об утверждении порядка обеспечения выполнения коммунальными предприятиями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, долговых обязательств в рамках реализации« открытого компонента, совместного с Международным банком реконструкции и развития проекта «Развитие городской инфраструктуры».

В соответствии с этим Постановлением Всемирный банк обязался предоставить в целом кредитных средств в сумме около 80 миллионов евро на модернизацию водопроводно-канализационного хозяйства Украины.

В настоящее время уже поданы документы для получения необходимых средств.

"Для города это выгодно, потому что кредит дается на 17 лет под 4,2% годовых. Первые пять лет кредит платить не нужно, потому что за этот период произойдет реализация проекта, начнется получение экономической выгоды - и за ее счет будем возвращать средства", - сказал В. ЗАГРИВЫЙ.

После реализации этих мероприятий ожидают экономию средств на сумму свыше 1 миллиона гривен в год.

Также по кредиту не нужно давать в залог коммунальное имущество. Гарантом перед МБРР выступает государство, а город несет обязательства перед Министерством финансов и должен гарантировать в непредвиденных случаях погашение кредитных обязательств за счет средств бюджета развития.

По расчетам период окупаемости проекта составляет 11 лет, предложенный проект обеспечивает достижение высоких экономических показателей водоканала и позволит модернизировать городскую систему водоснабжения и водоотвода, применяя современные энергосберегающие технологии.

Справка УНИАН. 9 июля 2010 года депутаты Новоград-Волынского городского совета приняли решение "О привлечении кредита МБРР для развития предприятия "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" и решили поддержать участие водоканала в конкурсном отборе претендентов на получение средств от Международного банка.