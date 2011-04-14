ЕС выделит Украине 4 млн. евро на реализацию энергоэффективных проектов в малых городах

Европейская комиссия выделит Украине в 2011-2013 годах 4 млн. евро на реализацию программ по энергоэффективности на уровне городов районного подчинения.

Об этом УНИАН сообщил руководитель проекта ЕС «Поддержка внедрения энергоэффективной стратегии в Украине» Иниго АРЕНСИБИА.

По его словам, в рамках указанной программы предполагается предоставлять на конкурсных основания гранты малым городам на модернизацию муниципальной и коммунальной инфраструктуры с целью повышения ее энергоэффективности. В частности, речь идет о проведении санации зданий, модернизации сетей отопления, а также сетей уличного освещения, находящихся в коммунальной собственности.

Он уточнил, что сумма грантов на каждый проект будет составлять от 50 до 200 тыс. евро. При этом за счет средств ЕС будет финансироваться от 50 до 80% сметной стоимости того или иного проекта.

Участниками программы могут являться мэрии малых городов, а также неправительственные организации. Обязательным условием предоставления грантов будет являться реализация проекта в течение двух лет после его получения. Соответствующий конкурс в Украине Еврокомиссия объявит 15 апреля, а уже в сентябре будут отобраны его победители.

И.АРЕНСИБИА предположил, что в рамках программы будет реализовано от 20 до 30 проектов в Украине.