Vanco Prykerchenska не получала информацию об окончании переговорного процесса

Компания Vanco Prykerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) продолжает переговоры с правительством Украины и пока не получала информацию об окончании переговорного процесса.

Об этом сказано в сообщении Vanco Prykerchenska со ссылкой на президента компании Джима БАУНА, переданном агкнтству УНИАН.

«Компания «Венко Прикерченская Лтд.» продолжает переговоры с правительством Украины с целью мирного урегулирования спора касательно Соглашения о разделе продукции (СРП) после приостановления арбитражного процесса в Стокгольмском арбитражном суде. Хочу отметить, что пока представители компании не получали информацию об окончании переговорного процесса и завершении всех формальных процедур», – сказал он.

При этом Д. БАУН добавил, что «подписание мирового соглашения - это не простой процесс. Важным условием утверждения соглашения государством Украина является согласование английского варианта текста Межведомственной комиссией. По нашим данным, этого пока не было сделано. Начало промышленной разработки Прикерченского участка шельфа Чёрного моря потребует колоссальных инвестиций, поэтому инвесторы должны быть уверены в защищённости своих вложений и что работа компании проходит в рамках законодательного поля».

Также глава компании добавил, что «вообще, нас, конечно смущает, что процесс так затянулся, – это серьезно демотивирует инвесторов и может привести к срыву всего проекта».

Как сообщал УНИАН, 13 апреля министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заявил, что Кабинет министров Украины утвердил проект мирового соглашения с компанией Vanco Prykerchenska. При этом министр уточнил, что правительство пока не направляло проект мирового соглашения в Стокгольмский арбитраж.

Напомним, по словам первого вице-премьер-министра Украины - министра экономического развития и торговли Андрея КЛЮЕВА, мировое соглашение по вопросу разработки шельфа Черного моря между Украиной и компанией Vanco Prуckerchenska планировалось подписать в феврале текущего года.

Кабинет министров Украины предложил компании Vanco Prуckerchenska заключить мировое соглашение по тяжбе, связанной с расторжением правительством Украины договора о разделе продукции.

Справка УНИАН. В 2006 году компания Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и в октябре 2007 года заключила с Кабинетом министров Украины соглашение о разделе продукции, которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

21 мая 2008 года Кабмин принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольм (Швеция) относительно конфликта по СРП.

До настоящего времени в Украине было заключено только одно соглашение о разделе продукции.

В июле 2010 года государство Украина и компания Vanco Prуckerchenska приостановили арбитражный процесс в Стокгольмском арбитражном суде и начали переговоры, целью которых является мирное урегулирования спора касательно Соглашения о разделе продукции.