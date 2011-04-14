В товарообороте Украины и Новосибирской обл. 60-70% приходится на поставки ядерного топлива

В товарообороте Украины и Новосибирской области 60-70% приходится на поставки ядерного топлива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня губернатор Новосибирской области Василий ЮРЧЕНКО на форуме по перспективам сотрудничества регионов Украины и Сибири.

«Внешнеторговый оборот с Украиной в 2010 году достиг 379,3 млн. долл., что на 97,3 млн. долл. больше, чем в 2009 году. Это не сырьевые поставки, а высокотехнологическая продукция, в том числе и топливо для украинских АЭС», – сказал он.

Губернатор отметил высокий уровень конкуренции на рынке ядерного топлива в мире, в том числе и в Украине. «Мы благодарны, что в этой сфере ушли от политики и принимаются выверенные экономические решения», – сказал он.

По его словам, Новосибирский завод химических концентратов (НЗХК)

«модернизировал твэлы (топливные сборки – УНИАН) под потребности украинских АЭС и в дальнейшем будет удовлетворять запросы украинских партнеров".

В.ЮРЧЕНКО также подчеркнул высокий уровень производственной культуры и технологии на НЗХК. «Я был на этом предприятии не раз и могу сказать, что это очень современное производство. За последние годы они много сделали для снижения энергозатрат, модернизации, что позволяет конкурировать на очень

тесном рынке ядерного топлива», – сказал губернатор.

В этой связи он выразил уверенность в высоком уровне технологии, которая будет передаваться Украине для строительства завода по фабрикации ядерного топлива. «Наши специалисты будут принимать в этом участие», – добавил он.

Руководитель области подчеркнул, что новосибирское предприятие производит ядерное топливо не только для Украины, но и для других стран, в том числе ЕС.

В свою очередь, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, депутат парламента Анатолий КИНАХ добавил, что во время визита председателя правительства России Владимира ПУТИНА в Украину 12 апреля т.г. было констатировано успешное продвижение проекта по созданию украинско-российского СП по производству ядерного топлива.

«Это предприятие примерно половину производимого ядерного топлива будет экспортировать в третьи страны», – добавил А.КИНАХ.

Он считает это «очень важным фактором» украинско-российского сотрудничества по данному проекту. По мнению А.КИНАХА, на этом примере две страны объединили не только сырьевые ресурсы – уран, цирконий, но и высокие технологии. «Эту схему надо распространять и на другие отрасли», – считает глава УСПП.

Справка УНИАН. 27 октября 2010 года топливная компания «Росатома» «ТВЭЛ» и украинский государственный концерн «Ядерное топливо» подписали соглашение о создании на территории Украины совместного предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000.

Согласно договору, доля Украины в СП составит 50%+1 акция, России – 50%-1 акция.

Согласно Энергетической стратегии, Украина планировала до 2014 года построить собственный завод по фабрикации ТВС (тепловыделяющих сборок).