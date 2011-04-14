Цена реализации сжиженного газа на аукционе УМВБ увеличилась на 2,3%

Средняя цена реализации сжиженного газа 14 апреля т.г. на аукционе №29УТН на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) увеличилась на 2,3%, или 176,64 грн., по сравнению с предыдущим аукционом – до 7988,07 грн. за тонну с НДС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УМВБ.

В сообщении отмечается, что на аукционе были реализованы 2,502 тыс. тонн сжиженного газа на общую сумму 19 млн. 986,150 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средняя цена реализации сжиженного газа 31 марта на аукционе №28УТН на УМВБ увеличилась на 2,7%, или 204,83 грн., по сравнению с предыдущим аукционом – до 7811,43 грн. за тонну с НДС.

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.