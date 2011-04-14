В Харьковской области будет продлен отопительный сезон

Харьковской области будет продлен отопительный сезон.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом во время брифинга по итогам выездного заседания коллегии облгосадминистрации сообщил председатель ОГА Михаил ДОБКИН.

«Мы планировали закончить отопительный сезон своевременно, но погодные условия на данный момент не позволяют отключить отопление, потому что в квартирах будет холодно», - сказал он.

М.ДОБКИН подчеркнул, что отопительный сезон будет продлен до тех пор, пока среднесуточная температура не установится на уровне не меньше 8 градусов тепла, как того требуют нормы.