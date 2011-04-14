ГАЭЭ считает нецелесообразным введение «зеленого» тарифа для электроэнергии из биогаза

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению (ГАЭЭ) на данном этапе считает нецелесообразным введение «зеленого» тарифа для компаний, которые производят электроэнергию из биогаза.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня журналистам глава ГАЭЭ Николай ПАШКЕВИЧ в ходе конференции по вопросам энергоэффективности, организованной представительством Евросоюза в Украине.

По его словам, помимо высокой конечной стоимости электроэнергии, производимой из этого возобновляемого источника, такого типа объекты альтернативной энергетики, по прогнозам специалистов, в будущем не смогут коренным образом повлиять на улучшение энергобаланса в части замещения традиционных источников альтернативными.

«По нашим оценкам, тот потенциал, который может дать биогаз, не сопоставим с тем уровнем, который нам может дать солнце, вода и ветер», – сказал Н.ПАШКЕВИЧ.

Кроме того, он отметил, что на сегодняшний день было бы неоправданным перекладывать высокую стоимость электроэнергии, производимой из таких источников, на плечи потребителей путем перераспределения стоимости электроэнергии на Оптовом рынке.

В то же время глава ведомства подчеркнул, что агентство продолжит изучать опыт внедрения таких технологий и в случае предоставления убедительных расчетов компаниями, которые специализируются на производстве электроэнергии из биогаза, может изменить свое мнение о целесообразности тарифной поддержки на государственном уровне этого направления альтернативной энергетики в Украине.

Как сообщал УНИАН, в январе т.г. в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №8028 (автор Александр ГОРОШКЕВИЧ, ПР), которым предлагается внести изменения в Закон «Об электроэнергетике», распространив установление «зеленого» тарифа на электроэнергию, которая производится из биомассы животного происхождения, биогаза из биомассы растительного или животного происхождения, биогаза из биомассы мусоросвалок или канализационных стоков.

При этом законопроектом предлагается установить следующие коэффициенты к «зеленому» тарифу: для электроэнергии, производимой из биогаза, из биомассы растительного или животного происхождения, – 2,3, для биогаза из мусоросвалок или шламов канализационных стоков – 2,5.

В настоящее время «зеленый» тариф применяется к электроэнергии, произведенной на малых ГЭС, ветро-, гелиоэлектростанциях, а также на электроэнергию, производимую из биомассы.