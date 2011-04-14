Украина в I квартале увеличила производство электроэнергии на 3,8%

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) в январе-марте 2011 года увеличилось на 3,8%, или 1,961 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-мартом 2010 года – до 53,392 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, за три месяца т.г. тепловые электростанции (ТЭС) увеличили выработку электроэнергии на 6,8%, или 1,537 млрд. кВт/ч, – до 23,988 млрд. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) – на 2,4%, или 542,7 млн. кВт/ч, – до 23,375 млрд. кВт/ч, блок-станции и коммунальные ТЭЦ – на 7,1%, или 173,9 млн. кВт/ч, – до 2,636 млрд. кВт/ч.

ГЭС и ГАЭС в январе-марте т.г. сократили выработку электроэнергии на 7,9% – до 3,390 млрд. кВт/ч.

В марте т.г. выработка электроэнергии в ОЭС Украины выросла по сравнению с мартом 2010 года на 6,2%, или 1,031 млрд. кВт/ч, – до 16,631 млрд. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует в 2011 году увеличить производство электроэнергии на 3,7%, или 6,9 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2010 годом – до 194,839 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины, по оперативным данным, в 2010 году увеличилось на 8,7%, или 15,010 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 187,910 млрд. кВт/ч.