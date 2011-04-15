В Днепропетровске частично продлен отопительный сезон

В Днепропетровске из-за сырой неустойчивой погоды частично продлен отопительный сезон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель городского головы Днепропетровска Владимир МЕДВЕДЧУК.

По его словам, подача тепла в жилые дома будет ограничена вечерним и ночным временем - с 16.00 до 08.00.

Круглосуточно тепло получают объекты социальные и культурные объекты, больницы, школы и детские сады.

В.МЕДВЕДЧУК отметил, что ограничения в теплоснабжении жилого фонда Днепропетровска вызваны большими долгами населения перед предприятиями теплокоммунэнерго, составившие за прошедший отопительный сезон 243 млн. грн.