Котировки фьючерсов на нефть на NYMEX в четверг выросли на фоне падения доллара

Котировки фьючерсов на нефть в четверг выросли, так как доллар США упал против евро, и трейдеры по-прежнему фокусировались на сокращении запасов бензина, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки майских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 1 доллар, или на 0,9%, до 108,11 доллара за баррель.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE, срок действия которых истек в четверг, снизились в цене на 52 цента, или на 0,4%, до 122,36 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть на NYMEX укрепились, так как трейдеры сфокусировались на падении доллара в отсутствие фундаментальных событий на рынке. Ослабление доллара обычно повышает цены на нефть, так как этот сырьевой товар, цены на который исчисляются в долларах, становится дешевле для держателей других валют.

Доллар упал против евро, так как инвесторов стала все больше беспокоить борьба с дефицитом бюджета в Вашингтоне и необходимость повышения предельного уровня долга в США. Более слабые, чем ожидалось, данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США также усилили ожидания того, что ФРС продолжит политику дешевых денег.

Согласно еженедельным данным, представленным в четверг Министерством труда США, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 3-9 апреля с учетом коррекции на сезонные колебания выросло на 27 000 - до 412 000, достигнув самого высокого уровня за два месяца.

Индекс доллара ICE, который отслеживает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины валют, на момент написания статьи составлял 74,698.

Цены на нефть также получали поддержку от опубликованного в среду отчета, показавшего резкое сокращение запасов бензина в США. Согласно данным Министерства энергетики США, запасы бензина упали на 7 млн. баррелей на прошлой неделе.

Сокращение запасов бензина наблюдается на фоне роста цен. Согласно данным Американской автомобильной ассоциации, средние розничные цены на бензин Regular в США составляют 3,81 доллара за галлон, приближаясь к отметке 4 доллара. Экономисты полагают, что достижение ценами этого уровня изменит привычки водителей и побудит их снизить потребление топлива.

Цены на нефть пытаются восстановиться после резкого падения ранее на этой неделе, когда они упали более чем на 6,60 доллара за баррель за две торговых сессии. Инвесторы пытаются понять, как высокие цены на нефть и другие сырьевые товары влияют на экономику и начнут ли компании и потребители сокращать потребление топлива.

Ранее на этой неделе Международное энергетическое агентство, находящееся в Париже, предупредило о снижении потребления топлива, а Организация стран-экспортеров нефти понизила свою оценку роста спроса в этом году.

Между тем продолжающаяся нестабильность в арабских странах по-прежнему держит рынок в напряжении. В Ливии противостояние повстанцев и проправительственных войск приобрело патовый характер. Ни одна из сторон не может одержать верх.

Майские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов подешевели на 0,77 цента, или на 0,2%, до 3,2347 доллара за галлон. Майские фьючерсы на топочный мазут упали в цене на 1,38 цента, или на 0,4%, до 3,1890 доллара за галлон.