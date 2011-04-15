За неделю розничные цены на нефтепродукты в Украине увеличились на 1,1% - эксперты

С 8 по 15 апреля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,6-2,0% (в среднем на 1,1%).

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 8 по 15 апреля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: бензин А-80 – увеличились на 0,9% - с 9,15 грн./литр до 9,23 грн./литр; бензин А-92 – увеличились на 0,7% - с 9,56 грн./литр до 9,63 грн./литр; бензин А-95 – увеличились на 0,6% - с 9,83 грн./литр до 9,89 грн./литр; дизельное топливо – увеличились на 2,0% - с 9,36 грн./литр до 9,55 грн./литр.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.