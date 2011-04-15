В Крыму розничные цены на бензин и ДТ выросли на 5-15 коп.

В Автономной Республике Крым за период с 7 по 14 апреля 2011 г. розничные цены на бензин и дизельное топливо повысились на 0,05-0,15 грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в АРК, в указанный период на крымских АЗС цена бензина марки А-95 повысилась с 9,75-9,99 грн. до 9,85-9,99 грн. за 1 литр. Цена бензина марки А-95 (premium) не изменилась и составила 10,30-10,50 грн. за 1 литр.

Розничная цена 1 литра бензина марки А-92 повысилась с 9,50-9,70 грн. до 9,55-9,80 грн., марки А-80 – с 9,30-9,35 грн. до 9,35-9,40 грн.

Кроме того, розничная цена за 1 литр дизельного топлива в указанный период повысилась с 9,25-9,60 грн. до 9,40-9,70 грн.