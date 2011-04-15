Акционеры «Киевэнерго» упразднили правление

Акционеры ПАО «Киевэнерго» упразднили правление, создав единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор компании.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, соответствующее решение акционеры приняли на собрании 5 апреля т.г.

Согласно сообщению, 14 апреля наблюдательный совет компании утвердил в должности генерального директора Эдуарда СОКОЛОВСКОГО, который до этого являлся председателем правления общества.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» – акционерная энергоснабжающая компания, которая обеспечивает полный цикл энергоснабжения Киева, с единым процессом производства, передачи, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии конечным потребителям. Генерация электрической энергии АК «Киевэнерго» осуществляется на двух теплоэлектроцентралях – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 общей установленной электрической мощностью 1,2 ГВт. Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью 11,5 тыс. км. Производство тепловой энергии «Киевэнерго» выполняется на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на станциях теплоснабжения и котельных.

Контрольный пакет акций АК "Киевэнерго" (50% +1 акция) принадлежит государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины".

38,9% контролирует частный энергетический холдинг ДТЭК (Донецк).