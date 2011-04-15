Пшонка: газовые соглашения Тимошенко угрожали экономике Украины

Решения экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО при подписании газовых соглашений с Россией угрожали экономике Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный прокурор Виктор ПШОНКА сегодня на пресс-конференции в Виннице.

«Возбуждено уголовное дело по экс-премьеру ТИМОШЕНКО за превышение власти, где она единолично приняла решение, и это решение было экономически угрожающим и не в пользу государства», - сказал генпрокурор.

По словам В.ПШОНКИ, «там не только тема нравственности, а речь идет об экономической безопасности государства».

Как сообщал УНИАН, 11 апреля Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по факту превышения власти и служебных полномочий во время подписания в 2009 году контрактов между Украиной и Российской Федерацией на поставки и транзит газа.