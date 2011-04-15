На подготовку ЖКХ Киева к новому отопительному сезону израсходуют не менее 1 млрд. грн.

На программу подготовки жилищно-коммунального хозяйства Киева к следующему отопительному сезону предусмотрено израсходовать не менее 1 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Александр МАЗУРЧАК сообщил сегодня журналистам.

Он отметил, что работу по подготовке города к следующей зиме и отопительного сезона начнут уже в этом месяце.

“Будут вложены серьезные финансовые ресурсы как в мероприятия по энергосбережению, так и в замену сетей. 500 млн. пойдет из городского бюджета на вопросы жилищно-коммунального хозяйства, из которых львиная доля пойдет именно на энергосбережение и фактически подготовку к зиме”, - сказал А.МАЗУРЧАК.

По его словам, также выделенные средства будут направлены на ремонты подъездов, освещение, на лифтовое хозяйство, асфальтирование.

“Кроме того, речь идет о приобретении техники для уборки снега, закупке соли. Общая сумма, которая пойдет на жилищное хозяйство в городе с привлечением инвестиций, будет достигать в этом году более миллиарда гривен вообще по всем направлениям”, - сказал А.МАЗУРЧАК.

В свою очередь, во время расширенного заседания коллегии КГГА, председатель администрации Александр ПОПОВ сообщил, что летом город рассчитывает получить на ЖКХ дополнительно 500 млн. грн.

“Мы имеем проблему с тем, чтобы обеспечить решение тех или других запланированных мероприятий. Но у нас будут дополнительные возможности. Мы активно работаем с правительством, с городским советом, и в комплексе, я думаю, мы получим дополнительный финансовый ресурс – приблизительно 500 млн. грн, которые пойдут исключительно на жилищно-коммунальное хозяйство. И, в частности, эта сумма почти вся пойдет на подготовку к отопительному сезону, в том числе на мероприятия по энергосбережению”, - сказал А.ПОПОВ/

“Я убежден, что мы будем иметь этот ресурс где-то в начале – в середине лета, это является особенностью, поэтому мы должны быть готовы к его освоению в очень сжатые сроки”, - сказал председатель КГГА, обращаясь к руководителям профильных подразделений.

Кроме того, по словам А.ПОПОВА, городская власть продолжает сотрудничать с международными финансовыми организациями с целью привлечения денежных ресурсов.