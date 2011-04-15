ГПУ возбудила дело против Олега Дубины

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении бывшего председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА заявил сегодня на пресс-конференции в Виннице.

«Возбуждено уголовное дело и в отношении ДУБИНЫ, ему вынесена мера пресечения – подписка о невыезде. По делу он уже допрошен, то есть проводятся следственные действия», - сказал он.

В.ПШОНКА сообщил, что О.ДУБИНУ обвиняют в превышении власти и злоупотреблениях.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении бывшего премьера Юлии ТИМОШЕНКО по факту превышения власти и служебных полномочий во время подписания в 2009 году контрактов между Украиной и Российской Федерацией на поставки и транзит газа.