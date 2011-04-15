«Киевэнерго» выплатила Всемирному банку очередной транш по кредиту

ПАО «Киевэнерго» 14 апреля выплатило очередной транш по кредиту Всемирного банка (ВБ) в размере 41 млн. грн., выполняя таким образом свои обязательства по реализации программы развития тепловых сетей Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, из общей суммы транша тело кредита составляет 36 млн. грн., проценты – 3 млн. грн. и еще 2 млн. грн. – выплаты Министерству финансов за предоставление государственных гарантий.

Компания отмечает, что стабильно выплачивает кредит Всемирному банку, несмотря на сложное экономическое положение и фактическое отсутствие источников погашения этой задолженности.

Как сообщал УНИАН, «Киевэнерго» в 1998 году привлекло кредит Всемирного банка в размере 160 млн. долл. под целевую программу развития тепловых сетей Киева под госгарантии.

Согласно условиям программы, «Киевэнерго» закупило на полученные средства необходимое для реконструкции тепловых сетей оборудование и материалы. В частности, энергокомпания приобрела магистральные трубы, котлы для котельных и счётчики тепловой энергии. Киевская госадминистрация, в свою очередь, обязалась использовать купленные основные средства и профинансировать выполнение работ по вводу их в эксплуатацию.

Остаток кредита компания обязана выплатить до 2018 года.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» – акционерная энергоснабжающая компания, которая обеспечивает полный цикл энергоснабжения Киева, с единым процессом производства, передачи, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии конечным потребителям. Генерация электрической энергии АК «Киевэнерго» осуществляется на двух теплоэлектроцентралях – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 общей установленной электрической мощностью 1,2 ГВт. Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью 11,5 тыс. км. Производство тепловой энергии «Киевэнерго» выполняется на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на станциях теплоснабжения и котельных.

Контрольный пакет акций АК "Киевэнерго" (50% +1 акция) принадлежит государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины".

38,9% контролирует частный энергетический холдинг ДТЭК (г. Донецк).