Янукович утвердил положение о Госагентстве по энергоэффективности и энергосбережению

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ утвердил положение о Государственном агентстве по энергоэффективности и энергосбережению Украины (ГАЭЭ).

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Согласно положению, утвержденному указом Президента №462/2011 от 13 апреля 2011 года, агентство является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого координирует Кабинет Министров через первого вице-премьера-министра – министра экономического развития и торговли

Основными задачами Госэнергоэффективности являются: реализация государственной политики в сферах эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, энергосбережения, восстанавливаемых источников энергии и альтернативных видов топлива; осуществление государственного контроля в сфере эффективного использования топливно-энергетических ресурсов; обеспечение увеличения доли восстанавливаемых источников энергии и альтернативных видов топлива в энергетическом балансе Украины.

Агентство в соответствии с возложенными на него задачами вносит на рассмотрение первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Украины предложения по формированию государственной политики в сферах эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, энергосбережения, возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива и обеспечивает ее реализацию; разрабатывает государственные целевые, согласовывает отраслевые и региональные программы в сферах эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, энергосбережения, возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива, осуществляет контроль за выполнением государственных целевых программ в этой сфере.

Кроме того, агентство обеспечивает создание системы мониторинга показателей энергетического баланса Украины, принимает участие в разработке государственных и региональных топливно-энергетических балансов, разрабатывает государственные нормы, правила и стандарты в сфере эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, энергосбережения, возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива, обеспечивает функционирование системы энергетического аудита и внедрения системы энергетического менеджмента.

Кроме того, на агентство возложены функции проведения квалификации когенерационных установок, подтверждения в установленном порядке принадлежности топлива к альтернативному; ведения реестра альтернативных видов топлива, обеспечения функционирования системы энергетической маркировки электрооборудования бытового назначения, а также участия в работе технических и государственных комиссий по принятию в эксплуатацию.

Агентство также принимает решения о включении того или иного предприятия, учреждения или организации в соответствующий Государственный реестр энергоэффективных проектов.

Агентство возглавляет председатель, который назначается по представлению премьер-министра, внесенному на основании предложений первого вице-премьера – министра экономического развития и торговли, и увольняется Президентом. Председатель службы имеет двух заместителей, в том числе одного первого, которые назначаются на должности по представлению премьер-министра, внесенному на основании предложений председателя агентства, согласованных с первым вице-премьером – министром экономического развития и торговли, и увольняются Президентом.