Набсовет «Укрнафты» утвердил оргструктуру и состав правления компании

Сегодня в Киеве состоялось заседание наблюдательного совета ПАО «Укрнафта», на котором была утверждена организационная структура и состав правления общества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, в частности, членами правления ПАО «Укрнафта» стали: Артем ЩЕРБАНЬ – заместитель председателя правления – финансовый директор; Владимир ПУСТОВАРОВ – заместитель председателя правления – исполнительный директор; Михаил БАКУНЕНКО – заместитель председателя правления – директор по корпоративному развитию и стратегии; Алексей КУЩ – заместитель председателя правления – коммерческий директор; Михаил ГНЫП – заместитель председателя правления – технический директор; Наталия ДОЛИНА – главный бухгалтер.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля 2011 года на собрании акционеров ОАО «Укрнафта» председателем правления компании был назначен Питер ВАНХЕКЕ.

Справка УНИАН. ПАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает свыше 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

«Укрнафта» владеет шестью региональными добывающими подразделениями и тремя газоперерабатывающими заводами.

«Укрнафта» – одна из ведущих компаний по продаже нефтепродуктов в Украине. Компания владеет сетью автозаправочных станций в количестве 563 АЗС, которые находятся почти во всех регионах Украины. АЗС работают под брендом «Укрнафта».

50% + 1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».