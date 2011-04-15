Россия не будет отказываться от взимания пошлин на энергоносители при поставках в страны СНГ

Россия не будет отказываться от взимания пошлин на энергоносители, поставляемые в государства СНГ.

Как передает РИА «Новости», об этом заявил журналистам первый вице-премьер России Игорь ШУВАЛОВ по окончании заседания Экономического совета СНГ в Ялте.

"Идет спор - может ли Россия отказаться от различных пошлин в отношении энергоресурсов для всех стран, входящих в СНГ? Ответ - нет, не может", - сказал он. При этом И.ШУВАЛОВ отметил, что это было бы несправедливо для России, учитывая, что эти пошлины, в частности, экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты, имеют квазиналоговый характер.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля в ходе 49-го заседания Экономического совета СНГ был утвержден проект договора о зоне свободной торговли СНГ и принято решение продолжить работу над документом для его вынесения на подписание в ходе заседания глав правительств СНГ, которое запланировано на 19 мая в Минске.

Вопрос о применении экспортных пошлин при свободной торговле пока остается неурегулированным.