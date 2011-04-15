Председателем правления «Полтавагаза» назначен Гринчак

Председателем правления ОАО по газоснабжению и газификации «Полтавагаз» (Полтава) назначен Ростислав ГРИНЧАК вместо Михаила КОСИЧЕНКО.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что такое решение принял наблюдательный совет компании 11 апреля т.г.

До этого назначения Р.ГРИНЧАК занимал должность первого заместителя председателя правления – главного инженера ОАО «Полтавагаз».

М.КОСИЧЕНКО занимал должность председателя правления с 2006 года.

Справка УНИАН. ОАО «Полтавагаз» (Полтава) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Полтавской области.

51% акций ОАО «Полтавагаз» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».

В 2010 году «Полтавагаз» сократил чистый убыток на 36,1% по сравнению с 2009 годом – до 37,834 млн. грн.