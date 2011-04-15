Кабмин назначил Украинского вице-президентом «Энергоатома»

Кабинет министров Украины назначил Вадима УКРАИНСКОГО вице-президентом НАЭК «Энергоатом».

Об этом сказано в распоряжении правительства от 11 апреля т.г. №331-р, обнародованном на правительственном портале.

В.УКРАИНСКИЙ в 2003-2007 годах занимал должность заместителя главы правления НАК

"Нафтогаз Украины".

Напомним, что в 2003-2007 гг. с перерывами НАК «Нафтогаз Украины» дважды возглавлял нынешний министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.