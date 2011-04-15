«Энергоатом» рассчитывает на льготы по кредиту «Сбербанка России» на достройку ХАЭС

НАЭК «Энергоатом» рассчитывает на понимание Министерства финансов в вопросе установления ставки платы за предоставление государственных гарантий под получение компанией кредита «Сбербанка России» в размере 1 млрд. долл. на проведение работ, связанных с достройкой 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам генеральный директор обособленного подразделения НАЭК «Энергоатом» «Атомпроектинжиниринг» Владимир БРОННИКОВ.

По его словам, в настоящее время Минфин настаивает на установлении ставки в размере 1% от суммы зарезервированных в Госбюджете гарантий в объеме 1,8 млрд. грн., что повлечет увеличение расходов компании на реализацию проекта. В этой связи В.БРОННИКОВ отметил, что наиболее приемлемым вариантом было бы установление для НАЭК льготной ставки в размере 0,001% по примеру госпредприятий, привлекающих кредиты на реализацию проектов, связанных с проведением в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

В.БРОННИКОВ выразил надежду что министерство пойдет навстречу компании в решении данного вопроса.

Как сообщал УНИАН, НАЭК «Энергоатом» рассчитывает привлечь у «Сбербанка России» 1 млрд. долл. на проведение первоочередных работ, связанный с достройкой 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС. Кредит планируется привлечь на 3 года в виде возобновляемой кредитной линии с условием его погашения в течение последующих 6 лет. Кредит планируется направить на финансирование разработки технических проектов двух реакторных установок энергоблоков, их изготовление, а также на закупку другого оборудования с длительным циклом изготовления.

Справка УНИАН. 9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392Б, разработанный для Балаковской АЭС в России.